Житель Степногорска станцевал на крыше авто пенсионера

Фото ДП Акмолинской области
СТЕПНОГОРСК. 9 ИЮНЯ - Танцы на крыше автомобиля, принадлежащего 72-летнему жителю Степногорска, устроил нетрезвый мужчина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Злоумышленником оказался 27-летний, ранее судимый по статье 296 УК РК житель Степногорска. Сумму ущерба, причиненного его автомобилю марки ГАЗ-3110, 72-летний потерпевший оценил в размере 200 000 тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
Полицейские установили, что у злоумышленника в тот вечер было немало зрителей, которые позже дали свидетельские показания.
В настоящее время по данному факту следственным отделом начато досудебное производство по части 1 статьи 293 (Хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства