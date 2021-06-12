Система Orphus

В Алматы возле железнодорожных путей найдено тело мужчины

11.06.2021 5779
В Алматы возле железнодорожных путей найдено тело мужчины
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Турксибском районе Алматы рядом с железной дорогой обнаружено тело мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сообщение в полицию поступило от машиниста локомотива, который пожаловался на устойчивый запах разложения. Прибыв на место, полицейские за забором на заброшенном участке, в кустарниках обнаружили тело", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

 
Согласно обнаруженным документам, скончавшемуся 49 лет. 
 

В ходе предварительного осмотра, эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили. В целях установления причины наступления смерти, тело мужчины доставлено в городской морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в полиции.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая