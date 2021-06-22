Обманувшего сельчан на миллион тенге афериста задержали в Туркестанской области

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ТУРКЕСТАН. 21 ИЮНЯ - Полицейские Туркестанской области задержали афериста, обманувшего сельчан на миллион тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о мошенничестве на крупную сумму обратились несколько жителей района. Со слов потерпевших, неизвестный выманил у них деньги, обещая помощь в получении госпособий, выдаваемые на развитие предпринимательства и многодетным матерям. Однако доверчивые сельчане, так и не дождались ни обещанных пособий, ни возврата денег", - сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Оперативники Сарыагашского РОП задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, представившись работником некой организации, мошенник легко вошёл к сельчанам в доверие. Затем с целью наживы молодой человек под выдуманным предлогом выманил деньги у 11 потерпевших и скрылся. Всего же мошенник нанес ущерб жителям на сумму около миллиона тенге, которые потратил на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Мужчина находится под подпиской.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги в получении кредита, пособий или иных материальных благ. Не стоит проявлять беспечность к незнакомым лицам, а также передавать свои личные данные и какие-либо ценности. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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