ТАЛДЫКОРГАН. 26 ИЮНЯ - В Алматинской области стреляли в машину замначальника департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск. Все началось с нарушения правил дорожного движения, после которого возник конфликт, пишет Liter.kz

Неизвестные на автомашине произвели выстрелы из неустановленного оружия в автомашину, в которой находился первый заместитель начальника ДП Алматинской области Ержан Оразбеков, после чего скрылись.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. В данный момент ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию скрывшихся лиц.

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