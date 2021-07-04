Подросток госпитализирован с ножевым ранением из зоны отдыха в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 3 ИЮЛЯ - В Алматинской области подростка госпитализировали в реанимационное отделение из зоны отдыха в Карасайском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 30 июня в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в зоне отдыха "Восточная Сказка", расположенного на 31-м километре автодороги Алматы - Жандосова, произошла драка. В результате несовершеннолетний 2004 года рождения получил проникающее колото-резанное ранение в живот.

Подросток доставлен в реанимационное отделение ЦРБ Каскелена. Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний местный житель, который водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия в целях обеспечения полноты, объективности и всестороннего расследования дела", - сообщили в пресс-службе.

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