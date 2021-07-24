Таможенник в Мангистау нанес государству ущерб более чем на 1 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Ведущий специалист контрольно-пропускного пункта "Курык" таможенного поста "Морпорт" У.С. Нургалиев приговорен к 3 годам лишения свободы за нанесение крупного ущерба государству, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нургалиев подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем внесения заведомо ложных сведений в базу данных и выборочного снятии с контроля пассажирских таможенных деклараций, оформленных на 185 автотранспортных средств, без подтверждения фактического вывоза с территории ЕАЭС", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, действия специалиста привели к ущербу государству в размере 1 млрд 37 млн 178,5 тыс. тенге в виде неуплаты таможенных платежей.

Каракиянским районным судом он осужден по пункту 3 части 4 статьи 361 УК к 3 годам лишения свободы.

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