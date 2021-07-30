К лишению свободы и миллиардному штрафу приговорены браконьеры, у которых обнаружили рога сайгаков

УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - 28 июля в суде Бокейординского района огласили приговор в отношении троих жителей района, у которых ранее было найдено и изъято 805 штук рогов сайгака, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле 2021 года трех жителей ЗКО задержали сотрудники полиции и инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром". В их машинах обнаружили 805 рогов сайгака.

По объяснению задержанных, они с осени 2020 года собирали рога с павших естественной смертью туш сайгаков, пишет uralskweek.kz

Суд приговорил подсудимых к семи и семи с половиной годам лишения свободы по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Кроме того, суд удовлетворил иск инспекции к подсудимым за причиненный ущерб животному миру на сумму 1 761 138 750 тенге.

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