Орудовавшего в роще Баума насильника осудили в Алматы

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Орудовавший в роще Баума насильник приговорен к длительным годам лишения свободы в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданин Айдарханов, 1991 года рождения, осужден по пункту 4 части 2 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершённые неоднократно). В ходе расследования выяснилось, что Айдарханов подкарауливал женщин на безлюдных участках рощи и, угрожая ножом, совершал насильственные действия сексуального характера. Нами было доказано 4 факта подобных преступлений", - проинформировал заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Сообщается, что расследованием занимались следователи управления полиции Турксибского района.
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержали насильника, напавшего на девушку с ДЦП.
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