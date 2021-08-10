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В Нур-Султане задержали насильника, напавшего на девушку с ДЦП

09.08.2021 9775
В Нур-Султане задержали насильника, напавшего на девушку с ДЦП
Фото: Из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Полиция Нур-Султана задержала насильника, который напал в подъезде на девушку с ДЦП, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео задержания опубликовали очевидцы в паблике kris.p.astana
 

Насильник 40-50 лет в состоянии алкогольного опьянения вчера вечером, около 21:00, изнасиловал девушку, которая имеет инвалидность, даже не разговаривает. Она болеет ДЦП. Соседи позвонили 102, сотрудники полиции приехали вовремя, благодаря чему подозреваемого удалось задержать".

 
По информации столичного департамента полиции, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 августа, в 20.42.
 

На канал 102 поступило сообщение, что в подъезде дома изнасиловали девушку. Установлено, что 29-летняя жительница дома после прогулки во дворе зашла в подъезд, где на втором этаже неизвестный мужчина изнасиловал ее", - сообщили в департаменте полиции.

 
Насильник задержан, проводятся необходимые следственные мероприятия. 
 

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