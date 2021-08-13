Распространённые способы мошенничества при оформлении кредитов перечислил юрист

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АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - Юрист "Палаты юридических консультантов ВКО" Александр Полушкин рассказал в прямом эфире о специфике мошеннических действий при оформлении банковских кредитов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, чаще всего мошенники используют два самых простых и популярных способа обмана:

- оформление кредитов по поддельным документам, намеренное искажение данных при заполнении заявки или даже фальсификация деятельности фирмы с целью получения крупного кредита для бизнеса. В результате таких действий объект мошенничества и пострадавший - сам кредитор.

- мошенничество в отношении клиентов банка.

Распространены ситуации, когда мошенник оформляет кредит на подставное лицо или использует для заполнения заявки ксерокопию чужого удостоверения личности. Нередки случаи фальсификации украденного удостоверения личности, вклеивания в него новой фотографии. В результате страдает человек, который даже не знает о факте получения на его имя кредита", - рассказал Полушкин.

Поэтому необходимо быть бдительными, обязательно подключать SMS–уведомления, следить за транзакциями и заявлять в банк о любых подозрительных действиях с картрассчетом. Сотрудники банка никогда и ни при каких обстоятельствах не звонят и не отправляют письма или SMS с просьбой передать реквизиты платежной карты, ПИН-код, логин и пароль", - отметил спикер.

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