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Водитель в наркотическом опьянении совершил смертельное ДТП в Актюбинской области

14.09.2021, 12:10 4537
Актобе. 14 СЕНТЯБРЯ - 21-летний водитель в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил 54-летнего мужчину в городе Алга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
11 сентября в городе Алга 21-летний водитель автомашины ВАЗ 21122, двигаясь по улице Джангельдина, допустил наезд на 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате пешеход скончался на месте ДТП, сообщает Polisia.kz.
 
Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет. 
 
Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, за 8 месяцев текущего года по вине водителей зарегистрировано 357 ДТП. В результате ДТП погибли 67 человек, травмированы 482 человек.
 

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