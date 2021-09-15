Водитель в наркотическом опьянении совершил смертельное ДТП в Актюбинской области

Актобе. 14 СЕНТЯБРЯ - 21-летний водитель в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил 54-летнего мужчину в городе Алга, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 сентября в городе Алга 21-летний водитель автомашины ВАЗ 21122, двигаясь по улице Джангельдина, допустил наезд на 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате пешеход скончался на месте ДТП, сообщает Polisia.kz

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, за 8 месяцев текущего года по вине водителей зарегистрировано 357 ДТП. В результате ДТП погибли 67 человек, травмированы 482 человек.

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