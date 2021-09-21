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Арсенал самодельного оружия изъяли у жителя ВКО

20.09.2021, 13:52 4321
Арсенал самодельного оружия изъяли у жителя ВКО
Фото: polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - В Восточном Казахстане у жителя региона изъят целый арсенал огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обыск по месту жительства 56-летнего мужчины, подозреваемого в хранении и изготовлении огнестрельного оружия, полиция провела 13 сентября. В доме и на пасеке было изъято свыше 100 боеприпасов и шесть различных видов оружия, сообщает Polisia.kz.
 

В их числе самодельный пистолет, предназначенный для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра, самодельное нарезное ружье калибра 5,6 миллиметра, два незарегистрированных ружья марки ТОЗ-34 калибра 28 и 12 миллиметров, а также разные составляющие части оружия. Со слов задержанного, часть изъятого оружия он изготовил кустарным способом у себя дома", - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

 
Подозреваемый с санкции суда арестован. Его действия квалифицированы по статьям 287 и 288 УК РК (Незаконные хранение и изготовление оружия), по которым предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.
 

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