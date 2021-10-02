Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в РК неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники департамента полиции Нур-Султана провели проверку, информация не подтвердилась. На территории посольства взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
КАРАГАНДА. 1 ОКТЯБРЯ - Директор больницы в Бухаржырауском районе Карагандинской области подозревается в получении взяток от врачей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Врачи платили начальству за то, что им позволяли получать от государства стимулирующие надбавки за лечение пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Патриот
".
В отношении директора больницы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.
Напомним, в Казахстане с 1 октября отменяют
"ковидные" надбавки врачам.
УРАЛЬСК. 1 ОКТЯБРЯ - В Уральске подозреваемый в развращении детей пытался подкупить следователя, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой город
", 27 сентября в Уральском городском суде огласили приговор в отношении 52-летнего мужчины, который обвинялся в даче взятки следователю.
По материалам дела, в июле 2021 года в Зачаганском отделе полиции начали досудебное расследование в отношении электрика средней школы Уральска, подозреваемого в развращении малолетних. Обвиняемый узнал номер телефона следователя, которая вела его дело и без ее ведома перечислил по номеру телефона на её счёт в банке 50 тыс. тенге для содействия в исходе расследования.
Между тем следователь отказалась принимать взятку и обратилась в управление собственной безопасности.
По данным издания, в суде обвиняемый признал вину в даче взятки. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 562 тыс. тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По данным издания, уголовное дело о развращении малолетних уже направлено в суд. Подозреваемый находится под арестом.