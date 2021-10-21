В Северном Казахстане проводят досудебное расследование в отношении руководителя облздрава

ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ОКТЯБРЯ - В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области подтвердили факт проведения досудебного расследования в отношении руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала года в Северо-Казахстанской области за коррупционные преступления задержали восьмерых руководителей госорганов. Сумма установленного ущерба превысила 400 миллионов тенге. В Антикоррупционной службе региона также подтвердили информацию о проведении расследования в отношении главы регионального управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова, сообщает "Хабар 24".
Напомним, ранее сообщалось, что чиновник получил взятку от директора частного медучреждения за общее покровительство. Но подробностей по делу пока не разглашают, ссылаясь на интересы следствия.
Досудебное расследование проводится в отношении руководителей управления здравоохранения и управления спорта области. Это мы официально подтверждаем. Но какие-либо подробности разглашению не подлежат в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса", - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин.