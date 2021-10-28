Конфликт во дворе закончился ножевыми ранениями в Павлодаре

АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды, сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданин Б., 1981 года рождения, 26 октября 2021 года задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", - сообщил Рустам Абдрахманов.
Он напомнил, что 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы.
Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", - сообщил Рустам Абдрахманов.
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.