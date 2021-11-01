Система Orphus

Начальник управления полиции Кызылорды задержан за сбыт наркотиков

31.10.2021, 15:15 134488
Начальник управления полиции Кызылорды задержан за сбыт наркотиков
Фото: Kindel Media: Pexels
КЫЗЫЛОРДА. 31 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки возбуждено сразу два уголовных дела в отношении представителей руководящего состава органов внутренних дел Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ИА "NewTimes.kz", Антикоррупционной службой Кызылординской области задержан руководитель штаба отдела полиции Шиелийского района. Основанием для задержания послужило заявление жителя района о даче взятки за "содействие по уголовному делу".
 
Департамент КНБ по Кызылординской области сегодня произвел задержание начальника управления полиции Кызылорды за хранение наркотических средств с целью сбыта.
 
Оба подозреваемых водворены в ИВС. О результатах следствия будет сообщено по мере их завершения.
 

Комментарии

новости по теме

МВД РК передало в суд дело крупнейшей за историю Республики Казахстан финансовой пирамиды

01.11.2021, 14:17 15067
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ – Министерство внутренних дел передало в суд дело крупнейшей за историю независимости Республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

 
Как проинформировал официальный представитель МВД, досудебное расследование по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды Questra World завершено следственно-оперативной группой министерства.
 
Как выяснилось в ходе расследования, с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в которую были вовлечены и казахстанцы. 
 

Руководители пирамиды, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы с использованием виртуальной валюты", - отметил Нурдильда Ораз.

 
Привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков, пояснил официальный представитель ведомства.
 
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе, как сообщалось ранее, и гражданка Российской Федерации Ольга Клейнард, в августе прошлого года экстрадированная из Минска. Именно Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана.
 
Напомним, что в сентябре прошлого года следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводил досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent. В стране на тот момент была пресечена деятельность 18 финансовых пирамид.
 
Кроме того, напомним, что в октябре текущего года руководитель компании Mudaraban Capital взят под стражу за организацию финансовой пирамиды и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
 

Также в Караганде решением суда 34-летний создатель финансовой пирамиды, обманувший граждан более чем на 51 млн тенге, приговорен к пяти годам лишения свободы.
 
Как сообщалось ранее, в начале октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, в который включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".
 

Антикор проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана

01.11.2021, 13:27 22492
Антикор проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Крупная спецоперация проходит в нескольких регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Антикоррупционная служба подтвердила проведение следственно-оперативных мероприятий в городах Нур-Султане, Шымкенте, в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. Все задержания связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства", - сообщили в пресс-службе ведомства.  


Подробности спецоперации в ведомстве обещали раскрыть позже. 


 

В Казахстане у наркопреступников изъято 1,3 килограмма героина

01.11.2021, 12:23 30349
В Казахстане у наркопреступников изъято 1,3 килограмма героина
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - За время операции "Карсора" по стране выявлено 934 преступления, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 культивирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из незаконного оборота изъято 10,6 тонн наркотиков, в том числе: 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограммов синтетических наркотиков", - отметил на брифинге представитель МВД РК Нурдильда Ораз. 

 
Он также сообщил, что в ходе операции по стране ликвидировано 20 наркоплантаций: в Туркестанской области - 1, Кызылординской области - 18, Карагандинской области - 1. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более восьми тонн.
 
По его словам, для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.
 

Привлекалась вертолетная техника в Кызылординской и прилегающих районах Актюбинской, Карагандинской и Туркистанской областей, где за 20 облетов выявлено два "схрона" марихуаны (изъято свыше 17 килограммов), восемь наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны десять лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли", - уточнил спикер.

 
Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. В том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот недопущено более 107 килограммов синтетики.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов