В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория

АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - Сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемые - парень и девушка, состоявшие в родстве, - попали в поле зрения полиции в ходе проводимой спецоперации "Рефлекс" по выявлению фактов производства и сбыта синтетических наркотиков", - сообщили в департаменте полиции.
Для того чтобы установить все обстоятельства и собрать доказательства их участия в производстве и распространении наркотиков, оперативными работниками велось наблюдение за подозреваемыми. Когда преступная деятельность подтвердилась и возникла угроза, что изготовленные наркотики и сырье могут быть использованы в преступных целях или уничтожены, преступники были задержаны.
В ходе обыска изъято 3,6 килограмма синтетического наркотика альфа-PVP (более 7200 разовых доз), прекурсоры, приспособления и респираторы, необходимые для изготовления синтетических наркотических средств. Как стало известно из показаний задержанных, идея заниматься производством наркотиков возникла несколько месяцев назад. Сначала они осуществляли закладки наркотиков в Алматы, затем перешли к их производству. Арендовав дом в поселке Талгарского района и приобретя необходимые химикаты и оборудование, начали производство наркотиков и стали искать покупателей для их реализации. Готовые наркотики они закладывали в безлюдных местах вдоль Кульджинского тракта, недалеко от поселка. В момент закладки наркотиков подозреваемые были задержаны", - проинформировали в полиции.
В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, они полностью признали свою вину. Возбуждено досудебное производство по пунктам 1,3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.