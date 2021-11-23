Глава консалтинговой компании оформлял микрокредиты на казахстанцев, получив их персональные данные

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержан 26-летний мошенник, который совершил ряд преступлений в столице, а также в городах Алматы и Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Являясь директором ТОО "Бюро Юр и Консалтинговые услуги", при знакомстве он представлялся квалифицированным юристом. Кроме того, подозреваемый состоял в общественной организации и представлялся внештатным советником депутата. Входя в доверие, мошенник запрашивал у клиентов персональные анкетные данные для оказания якобы юридических услуг. Имея беспрепятственный доступ к документам, сканируя свою фотографию на них, он оформлял онлайн-кредиты. Доверчивые граждане узнавали, что стали жертвами обмана, только тогда, когда поступали звонки из банков о просроченных платежах", - рассказали в столичном департаменте полиции.
Жители Нур-Султана и других городов обращались к подозреваемому за помощью по оказанию консалтинговых услуг. С одной из потерпевших он состоял в дружеских отношениях и оформил на нее четыре онлайн-кредита.
Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 10 млн тенге.
В ходе обыска арендованного офиса изъяты 15 поддельных печатей. Направлены запросы в другие регионы страны для проверки его причастности к аналогичным преступлениям. Подозреваемый арестован. Проводится расследование", - добавили в пресс-службе.