Какие регионы РК лидируют по числу уголовных преступлений среди учащихся

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НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Аналитики Finprom.kz назвали регионы Казахстана, в которых учащиеся чаще всего совершают уголовные правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе наибольшая численность учащихся, совершивших уголовные правонарушения, зафиксирована в Костанайской области: 111 человек - на 4,7% больше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (77 человек, минус 31,9% за год) и Карагандинская (75 человек, минус 2,6% за год) области. Меньше всего проблемных учащихся наблюдается в Кызылординской области (16 человек, минус 36% за год)", - сообщает Finprom.kz .

В целом за январь-октябрь 2021 года уголовные правонарушения в РК совершили 818 учащихся - на 32,6% меньше, чем годом ранее. В том числе 68 человек совершили уголовные проступки, 750 - уголовные преступления (350 отнесли к средней тяжести, 293 - к тяжким преступлениям, 71 - к небольшой тяжести, 36 - к особо тяжким). Для справки: в аналогичном периоде 2020 года учащиеся совершили 1,2 тыс. уголовных правонарушений, минус 39% за год.

При этом среди учащихся, совершивших уголовные правонарушения, численность обучающихся в школах, гимназиях и лицеях сократилась на 37,5% за год (до 265 человек), обучающихся в профессиональных технических училищах и колледжах - на 29,5% (до 446), обучающихся в вузах - на 34,7% (до 96).

Среди оступившихся молодых людей почти две трети учащихся совершили уголовные правонарушения против собственности: 528 человек - на 29,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 346 были пойманы на кражах, 58 - на грабежах, 40 - на мошенничестве, 34 - на случаях неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, 27 - на мелких хищениях", - уточнили аналитики.

Они отметили, что наиболее "популярными" среди учащихся стали также уголовные правонарушения против личности (133 человека, минус 29,3% за год) и уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка (85 человек, минус 53,3%).