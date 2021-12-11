Семеро сотрудников МВД РК осуждены за пытки

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАЯБРЯ - В нынешнем году по статье "Пытки" было осуждено 7 сотрудников Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в том числе одного представителя Комитета уголовно-исполнительной системы, об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно обновленным данным, за 11 месяцев текущего года по статье 146 УК РК (Пытки) в производстве находилось 655 уголовных дел. Из них 495 были прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) части 1 статьи 35 УПК РК, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

163 обращения касались вопросов нарушений прав человека в исправительных учреждениях Казахстана, включая жалобы на медобслуживание, злоупотребление служебным положением, нарушение коммунально-бытовых условий и применение пыток", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что проблема пыток, жестокого обращения и иных нарушений прав граждан в учреждениях закрытого типа традиционно остается одной из ключевых в поле зрения как правозащитников, так и правоохранительных органов.

Всего с начала года в адрес уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений.

Чаще всего соответствующие жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений). В числе иных распространенных видов обращений можно отметить следующие категории - "общие вопросы уголовно-исполнительной системы", "общие вопросы уголовно-процессуального законодательства", "предоставление жилья", "вопросы здравоохранения, охраны общественного здоровья", "конституционные права и свободы гражданина", "трудовые отношения", - добавили в пресс-службе.



