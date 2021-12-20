Павлодарец угрожал взорвать школу

ПАВЛОДАР. 19 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре задержан пьяный житель города, сообщивший о якобы намечавшемся взрыве школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области, информация, что мужчина хочет взорвать школу №17, поступило в полицию 18 декабря, в 18.17. Прибывшая к учебному заведению следственно-оперативная группа более полутора часов обследовала помещение. Предметов, представляющих угрозу взрывов, обнаружено не было.

Принятыми мерами установлен и задержан звонивший. Им оказался 44-летний павлодарец, находившийся в алкогольном опьянении. Причину ложного звонка он объяснить не смог.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма). Это преступление наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (14 585 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.