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Павлодарец угрожал взорвать школу

19.12.2021, 11:51 33076
ПАВЛОДАР. 19 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре задержан пьяный житель города, сообщивший о якобы намечавшемся взрыве школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области, информация, что мужчина хочет взорвать школу №17, поступило в полицию 18 декабря, в 18.17. Прибывшая к учебному заведению следственно-оперативная группа более полутора часов обследовала помещение. Предметов, представляющих угрозу взрывов, обнаружено не было.
 
Принятыми мерами установлен и задержан звонивший. Им оказался 44-летний павлодарец, находившийся в алкогольном опьянении. Причину ложного звонка он объяснить не смог.
 
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма). Это преступление наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (14 585 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
 
 

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В СКО обстреляли автомобиль

19.12.2021, 14:03 28981
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ДЕКАБРЯ - В Северо-Казахстанской области неизвестные обстреляли автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в полиции района имени Жумабаева, инцидент произошел 18 декабря, около 11.00, на 635-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск.
 
Вблизи села Чистое была обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров, с повреждениями - два дробовых повреждения в двери с водительской стороны. Пострадавших по данному факту нет. 
 
Полиция установила, что автомобиль зарегистрирован в департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК, как владелец закреплен 25-летний житель Петропавловска. С его слов (данная информация проверяется), 17 декабря, около 22.00, во время движения произошла поломка автомашины и он, сняв госномера, оставил машину на обочине, закрыв салон.
 
Данный факт внесен в ЕРДР по части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление.

 

В Нур-Султане участились случаи мошенничества

19.12.2021, 09:55 38566
В Нур-Султане участились случаи мошенничества
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - Об участившихся случаях мошенничества предупредили жителей столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Злоумышленники представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и просят денежное вознаграждение якобы за продвижение очереди на жилье или оформление ипотеки, предупреждает столичная полиция.
 
Так, 17 декабря в органы внутренних дел с заявлением обратилась жительница столицы. Мошенники представились сотрудниками управления жилья акимата столицы и под предлогом продвижения по очереди и быстрого получения жилья по государственной программе обманом перечислили денежные средства пострадавших на свои счета.
 
Полицейские также задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину. По показаниям потерпевшей, знакомый заверил, что у него в банках второго уровня есть связи, и обещал помощь в оформлении ипотеки. За свои услуги он получил от обманутой женщины 2,2 млн тенге в апреле, но до настоящего времени обещание не выполнил.
 
Департамент полиции предупреждает граждан проверять информацию, доверять только достоверным источникам и официальным публикациям; перепроверять, перезванивая на официальные телефоны банков, акимата и иных государственных учреждений.
 
13 декабря сообщалось, что активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками компании Astana Invest. Мошенники звонят с разных номеров, представляются сотрудниками компании и предлагают инвестировать свои деньги в определенные "перспективные" проекты, обещая высокие прибыли. Сразу после получения денежных средств злоумышленники исчезают в неизвестном направлении.
 

В Алматы взяты под стражу еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды

18.12.2021, 14:32 104881
В Алматы взяты под стражу еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 18 ДЕКАБРЯ - Задержаны еще двое сотрудников "Mudaraban Capital" по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержаны 33-летний гражданин Ж. - учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления, сообщает Polisia.kz.
 
Они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.
 
Напомним, 27 октября руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды. 
 
27 апреля 2021 года в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК). В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. 
 

Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов. 

 
7 октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".
 

Подростков ранили из ружья в Кызылординской области: задержаны подозреваемые

18.12.2021, 11:15 114121
Подростков ранили из ружья в Кызылординской области: задержаны подозреваемые
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 18 ДЕКАБРЯ -15 декабря около 18.00 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области между группами молодых людей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения, сообщает Polisia.kz
 
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 24, части 3 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), начато досудебное расследование. 
 
Подростки (девочки) были своевременно доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две несовершеннолетние находятся под контролем медиков. В настоящее время их состояние стабильное. 
 
В результате оперативных действий сотрудников полиции по "горячим следам" восемь подозреваемых задержаны. 
 
Кроме этого, в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали основного подозреваемого, который признался в содеянном. У него изъято орудие преступления в качестве вещественного доказательства. 
 
В соответствии с требованиями статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Основания задержания) в отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они взяты под арест. 
 
Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
 

Задержаны браконьеры в связи с массовым убийством сайгаков

16.12.2021, 18:25 243046
Фото: КНБ РК
КЫЗЫЛОРДА. 16 ДЕКАБРЯ - ДКНБ по Кызылординской области совместно с областной прокуратурой проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта сайгачьих рогов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При попытке реализации крупной партии дериватов задержаны двое жителей региона, организовавших криминальную схему. Изъято 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов. Для их получения браконьерами было убито 1174 особей сайги. Ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 5 млрд тенге. В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане", - сообщается на сайте КНБ РК. 

 
В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности, наличию у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов. 
 
Ранее в Атырау за уничтожение сайгаков осудили шестерых браконьеров, ущерб составил более 1,5 млрд тенге. 
 
В Мангистауской области у браконьеров изъяты туши шести кабанов
 
А в Алматинской области в контейнере обнаружили почти 20 краснокнижных соколов-балобанов

 

Находящегося в розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии

15.12.2021, 16:02 323506
Находящегося в розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии
Фото: Антикоррупционная служба РК
ТАРАЗ. 15 ДЕКАБРЯ - Находящегося в международном розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза К. Сарытай, подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 189, пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества, правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД Республики Казахстан Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

 
Как отметили в ведомстве, в настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан. 
 
 

Судью приговорили к 2,5 года лишения свободы в Кызылординской области

15.12.2021, 14:42 328576
Судью приговорили к 2,5 года лишения свободы в Кызылординской области
Фото: franyk.com
КЫЗЫЛОРДА. 15 ДЕКАБРЯ - Судью Шиелийского районного суда Кызылординской области приговорили к 2,5 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Секретарь судьи Кыдыралиева получила 2 года лишения свободы, однако наказание отсрочено ввиду того, что осужденная воспитывает 4 малолетних детей, в том числе одного грудного, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции. 
 
Судья Курманбай признана виновной в вынесении заведомо неправосудных судебных актов и служебном подлоге. Кыдыралиева привлечена к уголовной ответственности за пособничество. 
 

Так, Курманбай без фактического проведения судебных заседаний, а также путем внесения ложных сведений вынесены решения по 12 гражданским делам (о признании сделок купли-продажи жилых домов иземельных участков действительными). Наличие у подсудимых малолетних детей судом признано смягчающим обстоятельством, в связи с чем наказание Курманбай сокращено с 5 лет до 2,5 года, Кыдыралиевой с 4 до 2 лет. Также они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Курманбай взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает Антикор. 


Ранее сообщалось, что в Казахстане семеро сотрудников МВД РК осуждены за пытки.  
 

Суд назначил экс-акиму Талгарского района штраф в размере почти 60 млн тенге

15.12.2021, 11:54 329596
Суд назначил экс-акиму Талгарского района штраф в размере почти 60 млн тенге
Фото: www.turkystan.kz
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Серикжан Ерекешев, ему назначен штраф в размере 59,4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства, этим же приговором штраф в сумме 29,7 млн тенге назначен руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Аскару Шамаеву.
 
Кроме того, по решению суда осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
 
Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме двух миллионов тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и ненаправления иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг, напомнили в ведомстве.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 
Как сообщалось ранее, в текущем году треть всех коррупционных правонарушений пришлось на дачу взятки.
 
Также напомним, что Антикоррупционной службой начато расследование в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации, которые они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.
 

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