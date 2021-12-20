В СКО обстреляли автомобиль

ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ДЕКАБРЯ - В Северо-Казахстанской области неизвестные обстреляли автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в полиции района имени Жумабаева, инцидент произошел 18 декабря, около 11.00, на 635-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск.

Вблизи села Чистое была обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров, с повреждениями - два дробовых повреждения в двери с водительской стороны. Пострадавших по данному факту нет.

Полиция установила, что автомобиль зарегистрирован в департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК, как владелец закреплен 25-летний житель Петропавловска. С его слов (данная информация проверяется), 17 декабря, около 22.00, во время движения произошла поломка автомашины и он, сняв госномера, оставил машину на обочине, закрыв салон.

Данный факт внесен в ЕРДР по части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление.



