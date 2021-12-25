В Алматы при реконструкции русла реки сотрудник акимата и предприниматель украли 28 млн тенге

АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" и руководителя ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" по факту хищения бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы АФМ, между подрядчиком - ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключен договор на реконструкцию русла реки "Бас Карасу" на сумму более 71 млн тенге.
Однако руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве должностного лица районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 миллионов тенге", - рассказали в ведомстве.
Руководитель отдела и руководитель ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.