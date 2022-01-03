В ВКО неизвестные ворвались в ресторан и устроили стрельбу на новогоднем вечере

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БАЙКОНУР. 30 ДЕКАБРЯ - Прокурором комплекса Байконур Александром Трифоновым для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело по факту совершения 27-летним жителем города предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ преступление (убийство), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствием установлено, что ночью 13 ноября, в одной из квартир дома по улице Янгеля, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, нанес своей знакомой не менее 11 ножевых ранений, сообщает прокуратура комплекса Байконур.
Далее мужчина, предварительно совершив поджог в квартире, выбросился с балкона пятого этажа, при этом получил несовместимые с жизнью повреждения и в машине скорой медицинской помощи скончался. Потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.
Вина мужчины в совершении убийства полностью подтверждена и доказана. Принимая во внимание, что мужчина является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для принятия окончательного процессуального решения (прекращения уголовного дела в связи со смертью подозреваемого).
8 декабря Касым-Жомарт Токаев принял
министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава МВД проинформировал главу государства о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года. По его словам, преступность в Казахстане снизилась на 5%, при этом на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% - грабежей и случаев хулиганства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.