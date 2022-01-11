АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - Очередная группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержана полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова", - сообщает информцентр комендатуры города Алматы.
Отмечается, что самому старшему из них 25, младшему - 19 лет.
В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами преступным путем", - говорится в сообщении.
На данном этапе досудебного расследования установлено, что задержанные являются активными участниками массовых беспорядков и мародерств в Алматы.
Подозреваемые взяты под стражу.
Как сообщалось ранее, в Алматы задержаны 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.