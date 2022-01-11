Группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире

Фото: instagram/talgar_akimat

ТАЛГАР. 11 ЯНВАРЯ - В Талгаре задержали граждан Таджикистана и Узбекистана за изготовление наркотиков во время режима чрезвычайного положения в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозрительные лица на автомашине марки "Мерседес" были замечены в 5 утра в ходе ночного патрулирования сотрудниками акимата и волонтеров, из числа местных жителей в селе Туздыбастау. Обнаружив находящихся в машине двоих мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию", - сообщает акимат Талгарского района на своем паблике в Instagram .

В ходе досмотра полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Задержанные женщины рассказали, что прибыли в село для изготовления и распространения наркотиков в одном из частных домов, проинформировали в акимате.

Как выяснилось, двое задержанных мужчин оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана, а их спутницы жительницами Алматы.

Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.







