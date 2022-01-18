МВД обратилось к очевидцам "Трагического января"

Фото: Facebook_Шелепова

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Министерстве внутренних дел сообщили, что очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение 102 и сайты ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если у вас есть фото и видеоматериалы, вы можете отправить их на условиях анонимности через специальный сайт . В одном обращении можно передавать до 5 файлов, максимальный размер одного передаваемого файла - 100 МБ, сообщает Polisia.kz

Telegram-боте МВД РК: при нажатии на кнопку "Направить фото/видео по беспорядкам" откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода.

ВК-боте на странице МВД РК: необходимо перейти в личное сообщение со страницей МВД РК, нажать на кнопку "Направить фото/видео по беспорядкам", после чего откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода.

В виджете, расположенном в правом нижнем углу на сайте МВД РК: необходимо нажать на статью "Направить фото/видео-материалы по беспорядкам".

Также, фото и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц.

В министерстве отметили, что полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных к ним лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно.

В полиции напомнили, что с помощью мобильного приложения 102 граждане могут также: отправить в полицию сообщение о правонарушении - нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других; подать обращение в органы внутренних дел; связаться с оператором путем аудио и видео-звонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования; обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.