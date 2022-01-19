В Алматы у мародеров изъяли товары домашнего обихода и арсенал оружия

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АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - 42-летний гражданин К. задержан при проведении подворного обхода сотрудниками управления полиции Алатауского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проверке жилого дома в микрорайоне "Самгау" в автомашине Volkswagen были найдены похищенные в ходе ограблений товары, сообщает Polisia.kz

Гладкоствольное ружье МЦ 106, К-12; пять упаковок пневматических патронов; пять оптических прицелов; один бронежилет; саперная лопата и шесть армейских брючных ремней - это было похищено при нападении на оружейный магазин.

При налете на строймаркет злоумышленник похитил три газонокосилки, насосы, строительный фен, масляные батареи и прочий строительный инвентарь.

По данному факту начато досудебное расследование в управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов.