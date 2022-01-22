Еще один тайник с оружием обнаружили в Жамбылской области

Фото: МВД РК
ТАРАЗ. 21 ЯНВАРЯ - 20 января полиция Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружила тайник с оружием на поле возле села Костобе Жамбылского района. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов.
В полиции напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.
После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт "102" от жителей области поступают звонки", - добавили в пресс-службе.