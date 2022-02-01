В Алматы задержали мародера, участвовавшего в ограблении оружейного магазина

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - В Алматы задержан участник ограбления оружейного магазина - 33-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за кражу чужого имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
5 января гражданин С. участвовал в ограблении оружейного магазина. В частности, он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был привязан трос для срыва решетки, что была установлена на дверях магазина, сообщает Polisia.kz.
В результате этих противоправных действий подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В настоящее время также проверяется его участие в массовых беспорядках и в вооруженных нападениях.
В тот день практически одновременно в городе были захвачены семь оружейных магазинов, в результате чего преступники похитили 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 газотравматического оружия, а также боеприпасы", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Похищенное оружие изъято в доме подозреваемого.
Пятого числа я выехал из дома. Пятеро неизвестных остановили мою машину и запрыгнули в нее со словами: "Давай, брат, айда. Мы тебе покажем дорогу". Оказывается мы приехали в оружейный магазин. Они привязали трос к моей машине и приказали дернуть. Окна, двери были разбиты, сломаны. Эти неизвестные в салон занесли два автомата, а в багажник закинули два ружья. Дальше я уехал с этим оружием", - рассказал подозреваемый.