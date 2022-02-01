В Алматы задержали мародера, участвовавшего в ограблении оружейного магазина

Фото: Polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Столичными полицейскими задержан находящийся в международном розыске за мошенничество заместитель директора ТОО Nur-AvtoKz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

C сентября 2021 года в полицию обратилось порядка 280 жителей столицы, о том, что руководители компании обманным путем завладели их деньгами и автомашинами, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

Установлено, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договора, о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб, нанесенный клиентам составил свыше 3 миллиардов тенге.

Столичным департаментом полиции по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 ч.4 УК РК.

В ходе досудебного расследования, обвиняемый в мошенничестве, 35-летний директор ТОО с октября 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В отношении него решением следственного суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".

Столичными полицейскими при проведении розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан и водворен в ИВС Актау. Проводится расследование.