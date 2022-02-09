В Алматы у мародера изъяли два нарезных карабина

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - За кражу оружия задержан охранник одного из предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
42-летний уроженец Алматинской области ранее уже был судим за имущественное преступление, сообщает Polisia.kz.
Его задержали по месту проживания в Турксибском районе. При обыске изъято два нарезных карабина разных моделей, калибра 300 мм и 5,6 мм., а также гладкоствольное ружье 410 калибра.
В ходе следствия установлено, что все эти вещи задержанный похитил 5 января при нападении на оружейный магазин, расположенный в нашем районе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Его личность проверяется на причастность к другим преступлениям", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полиции города Есен Искаков.