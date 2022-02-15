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В Атырауской области задержали кибермошенника из Семея

14.02.2022, 19:45 13576
АТЫРАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - Оформившего сотни микрозаймов на чужие документы кибермошенника задержали в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кибермошенника из Семея задержали полицейские Атырауской области, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Он в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом люди даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке кредитов. В настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов тенге.
 
Согласно официальной статистике, в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств. Рост составил 22,5%. В январе текущего года их количество уже 2,5 тыс. преступлений 
 

новости по теме

Разбивавший стекла автомобилей грабитель задержан в Алматы

15.02.2022, 10:48 461
Разбивавший стекла автомобилей грабитель задержан в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - Разбивавший стекла автомобилей грабитель задержан в Алматы. Противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленные на входных группах в подъезды жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Об этих фактах стало известно из социальных сетей. На тот момент официальных обращений в полицию не было", - сообщает Polisia.kz.

 
Факт хищения чужого имущества зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК (Кража).
 

В ходе проведения оперативных мероприятий установлены еще шестеро потерпевших, чьи транспортные средства были обворованы по такой же схеме. Подозреваемый - гражданин Б., 1996 года рождения, задержан. На данном этапе расследования он признался в совершении лишь двух краж", - проинформировал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.


 

На окраине Алматы обнаружен тайник с боеприпасами и "коктейлем Молотова"

15.02.2022, 10:10 566
На окраине Алматы обнаружен тайник с боеприпасами и "коктейлем Молотова"
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - Тайник с боеприпасами и "коктейлем Молотова" найден в логу на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тайник обнаружил житель микрорайона "Дархан". Он рассказал, что в туннеле в логу он нашел пакет с боеприпасами. 
 
Следственно-оперативная группа изъяла гранаты, патроны калибра 5,45 миллиметра, патроны калибра 9 миллиметров, патроны калибра 2,3 миллиметра, противогаз, револьвер, а также "коктейль Молотова", пишет Polisia.kz.

 

В Жамбылской области обнаружили тайник с оружием

14.02.2022, 16:13 17421
В Жамбылской области обнаружили тайник с оружием
Фото: кадр из видео
ТАРАЗ. 14 ФЕВРАЛЯ - В селе Жанатурмыс Жамбылской области на территории частного дома обнаружили тайник с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, произошедших в начале января, сотрудниками Меркенского РОП проводятся оперативно-розыскные работы. При производстве обыска по месту проживания 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома были обнаружены закопанные в землю пакеты. При осмотре из пакетов были изъяты автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 для гладкоствольного охотничьего оружия", - сообщает Polisia.kz


 
Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 часть 3 УК РК.


 

Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело в отношении реализатора сжиженного газа

14.02.2022, 13:13 20706
Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело в отношении реализатора сжиженного газа
АЛМАТЫ. 14 ФЕВРАЛЯ - Прокуратура Алматы с привлечением специалистов департамента антимонопольного агентства проводит проверку деятельности реализатора сжиженного газа - ТОО Petrosun, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%. Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара", - сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (Злоупотребление монополистической деятельностью). Проведение досудебного расследования поручено департаменту экономических расследований Алматы.
 
Иные сведения не разглашаются. 
 
Ранее антимонопольный комитет МНЭ РК сообщил, что реализаторов нефтепродуктов, завышающих цены на ГСМ, будут наказывать. 
 

МВД: на 22,5 % выросло число мошеннических преступлений в Казахстане

14.02.2022, 12:33 21961
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств, сообщил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно официальной статистике, в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств. Рост составил 22,5%. В январе текущего года их количество уже 2,5 тыс. преступлений ", - сказал на онлайн-брифинге Рустем Дюсетаев.

 
По его словам, анализ указанных преступлений показывает, что наиболее часто они совершаются путем займа денежных средств - более 6 тыс. случаев. Под предлогом оказания услуг совершено почти 3 тыс. мошенничеств; при продаже недвижимости либо транспортных средств - 2 тыс. преступлений.
 

Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывает интернет-мошенничество. Если в 2020 году в Казахстане их количество составляло 14 тыс. преступлений, то по итогам прошлого года уже свыше 21 тыс.", - проинформировал спикер.

 
Также он сообщил, что наиболее распространенными способами их совершения является получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям, оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций, хищение денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан и т. д.
 

Участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

13.02.2022, 12:45 64416
Участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 13 ФЕВРАЛЯ - В сарае у жителя Наурызбайского района Алматы был обнаружен тайник с оружием, оптическим прицелом и охотничьим инвентарем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков сообщил подробности.
 

В ходе спецоперации задержан гражданин К., 1984 года рождения, который, как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, принимал участие в ограблении оружейного магазина "Камерад" 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра. Установлено, что награбленное фигурант припрятал в сарае, подальше от глаз домочадцев. Все оружие изъято. По ним назначена экспертиза", - рассказал Абильбеков.

 
Уголовное дело по факту хищения оружия и другого имущества оружейного магазина "Камерад" расследует отдел полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый взят под стражу.

 

Несовершеннолетний участвовал в раздаче огнестрельного оружия участникам беспорядков в Алматы

12.02.2022, 18:50 89026
Несовершеннолетний участвовал в раздаче огнестрельного оружия участникам беспорядков в Алматы
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - Досудебным расследованием установлены 4 жителя Алматы, активно участвовавшие в массовых беспорядках, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что 5 января подозреваемые вместе с другими преступниками, передвигаясь по городу на автомашине марки Lexus gs300 совершили ограбление оружейного магазина "Анна".
 

Похищенное оружие на этой же автомашине доставили на Площадь республики и раздали участникам беспорядков", - рассказали в Генпрокуратуре РК. 

 
Кроме того, установлены и задержаны 5 жителей Алматы и Алматинской области, которые 5 января передвигаясь по улицам Алматы на автомашине марки "Газель" раздавали заранее ими же изготовленные металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков.
 

В последующем во избежание уголовной ответственности вышеуказанные преступники приняли меры по видоизменению автомашины путем перепокраски некоторых наружных деталей", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Судом в отношении восьмерых задержанных санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.
 
Несовершенного отпустили под личное поручительство родителей.
 
На сегодняшний день, следствие продолжается, устанавливается их причастность к совершению других преступлений в ходе массовых беспорядков.

 

В Алматы задержали трех участников ограбления оружейного магазина во время январских погромов

12.02.2022, 10:54 102326
АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержаны 3 участника ограбления оружейного магазина "Камерад". У них изъято 5 гладкоствольных ружей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Двое подозреваемых - жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
По его словам, двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. 
 

Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", - сказал Абильбеков.

 
Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, пишет Polisia.kz.

В департаменте полиции Алматы показали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.
 

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