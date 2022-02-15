В Атырауской области задержали кибермошенника из Семея

АТЫРАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - Оформившего сотни микрозаймов на чужие документы кибермошенника задержали в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кибермошенника из Семея задержали полицейские Атырауской области, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Он в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом люди даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке кредитов. В настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов тенге.
Согласно официальной статистике, в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств. Рост составил 22,5%. В январе текущего года их количество уже 2,5 тыс. преступлений