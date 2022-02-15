В Атырауской области задержали кибермошенника из Семея

НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств, сообщил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно официальной статистике, в 2021 году зарегистрировано 41 тыс. мошенничеств. Рост составил 22,5%. В январе текущего года их количество уже 2,5 тыс. преступлений ", - сказал на онлайн-брифинге Рустем Дюсетаев.

По его словам, анализ указанных преступлений показывает, что наиболее часто они совершаются путем займа денежных средств - более 6 тыс. случаев. Под предлогом оказания услуг совершено почти 3 тыс. мошенничеств; при продаже недвижимости либо транспортных средств - 2 тыс. преступлений.

Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывает интернет-мошенничество. Если в 2020 году в Казахстане их количество составляло 14 тыс. преступлений, то по итогам прошлого года уже свыше 21 тыс.", - проинформировал спикер.

Также он сообщил, что наиболее распространенными способами их совершения является получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям, оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций, хищение денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан и т. д.