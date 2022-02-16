Разбивавший стекла автомобилей задержан в Алматы

Фото: КНБ РК

АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - В Алматы в результате крупномасштабной совместной операции комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел задержаны лидеры преступной группировки "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанные 6 членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона - вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе этого года в Алматы.

Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ Алматы. Возбуждены уголовные дела по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)" - сообщили в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что члены группировки выдали схроны с оружием, принадлежащие участникам ОПГ.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два "схрона", из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов", - рассказали в ведомстве.

Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования в январских событиях.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.