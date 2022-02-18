В ЗКО браконьеры стреляли в авто инспекторов

Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведомство продолжает расследование преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном, это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия.
Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма.
По состоянию на 16 февраля по всем расследуемым Генпрокуратурой, МВД, КНБ и антикоррупционной службой уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 члена организованных преступных групп.
Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе - это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы. В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества", - сообщил Елдос Килымжанов.
Изучение образа жизни и личности подозреваемых показывает, что третья часть из них ранее судимые - 113, в том числе за убийства, изнасилования, разбои, причем 8 лиц, находившихся в республиканском розыске за такие преступления как кражи и грабежи", - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
Органами прокуратуры в тесном взаимодействии с правозащитными организациями ежедневно обеспечивается проверка условий содержания задержанных и арестованных.
Кроме того, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов, 157 лицам содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
Указанные цифры не окончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается. Наряду с этим, прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам", - сообщил представитель Генпрокуратуры.
Ранее Килымжанов сообщил, что в ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках.