Два человека госпитализированы в результате перестрелки в одном из кафе Тараза

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АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержали еще одного подозреваемого по резонансному уголовному делу о создании финансовых пирамид Mudarabah Capital и Astex, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт задержания мужчины, который обманным путем завладел чужими деньгами, подтвердили в департаменте полиции города.
Данный факт в настоящее время расследуется управлением собственной безопасности ДП города Алматы. Зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по ст.190 ч.2 УК РК. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП города.
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый никакого отношения к правоохранительным органам не имеет.
Ранее в соцсетях появилась информация, что бывший сотрудник правоохранительных органов якобы получил более 10 млн тенге в рамках уголовного дела о преступной деятельности финпирамид Mudarabah Capital и Astex.
13 июля 2021 года соучастник крупной финансовой пирамиды был арестован
в Алматы. Уголовные дела возбуждены в отношении работников ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology", ТОО "MUDARABAH CAPITAL" и ТОО "MUSHARAKAH CAPITAL". Все они признаны финансовыми пирамидами.
Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие).
Обнаружить финансовую пирамиду помог мониторинг соцсетей.