Два человека госпитализированы в результате перестрелки в одном из кафе Тараза

Фото: пресс-служба ДП Жамбыской области

ТАРАЗ. 26 ФЕВРАЛЯ -25 февраля около 22.30 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в кафе Discovery, расположенном по проспекту Абая в Таразе, между неустановленными лицами произошла перестрелка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место происшествия оперативно был направлен дежурный наряд полиции и патрульные полицейские, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

В ходе перестрелки два человека получили ранения. Они госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



