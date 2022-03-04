В Алматы мошенница "торговала" дешевой недвижимостью

АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Гражданка Д., 1977 года рождения, обманывала алматинцев, обещая им улучшение жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозреваемая входила в доверие к людям и предлагала им приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость по цене ниже рыночной. Людей, желающих совершить "выгодную" покупку было достаточно.

Гражданка Д. получала первоначальный взнос, обычно, от 2 до 7 миллионов тенге и затем исчезала. На данный момент установлена ее причастность к 14 таким аферам.

Общий материальный ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Женщина ранее судимостей не имела, но мы не исключаем её причастность к другим преступным эпизодам", - сообщил в своем Telegram -канале заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания ДП Алматы. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алатауского района.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.