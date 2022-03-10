В Жамбылской области задержаны подозреваемые в похищении оружия во время январских беспорядков

Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 9 МАРТА - В Жамбылской области задержаны подозреваемые в похищении оружия со склада департамента полиции Жамбылской области во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками отдела полиции Сарысуского района Жамбылской области совместно с сотрудниками межведомственной следственно-оперативной группы в ходе проведения специальных оперативно-разыскных мероприятий задержан житель города Жанатаса. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъято три единицы автоматов, 121 единица боеприпасов и один противогаз, сообщает Polisia.kz.
В ходе следствия установлено, что указанное огнестрельное оружие и боеприпасы во время массовых беспорядков были похищены со склада департамента полиции Жамбылской области. Также выяснилось, что к данному преступлению причастны еще два лица", - отметили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК в отношении одного подозреваемого судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, двух подозреваемых - содержания под стражей.