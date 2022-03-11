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В Алматинской области изъяли одну из самых крупных партий "синтетики" за последние годы

10.03.2022, 19:20 10266
В Алматинской области изъяли одну из самых крупных партий "синтетики" за последние годы
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 10 МАРТА - В Енбекшиказахском районе обнаружен схрон почти с 7 килограммов синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Владельцем "синтетики" оказался 24-летний парень, привлекаемый к уголовной ответственности по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", сообщает Polisia.kz
 
Оперативные мероприятия по выявлению наркоторговца и последующему обнаружению закладки наркотиков произвели полицейские Алматинской и Карагандинской областей.
 

Подозреваемый является 24-летним жителем Илийского района. Закладка наркотиков была осуществлена близ села Орнек. Из незаконного оборота изъяты наркотики синтетического происхождения "мефедрон" общим весом 6 килограммов 908 граммов. Эта одна из самых крупных партий "синтетики", изъятой в регионе за последние несколько лет", - сообщил начальник управления противодействия наркобизнесу ДП Алматинской области Казыбек Мухамедов. 

 
На время досудебного расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".
 

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В Жамбылской области за неделю найдены 22 единицы украденного во время беспорядков оружия

10.03.2022, 16:27 12336
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 10 МАРТА - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области за прошедшую неделю изъяли 22 единицы оружия и около 800 патронов различного калибра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Среди них 3 светошумовые гранаты, 1 травматическое оружие, 1 пистолет, 2 карабина, 3 автомата, 12 охотничьих ружей, 2 газовых пистолета, 1 гладкоствольное помповое ружье", - сообщили в департаменте. 

 
В ведомстве напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, если нет причастности к другим правонарушениям. Им гарантируется анонимность. 
 

В Петропавловске вынесли приговор пяти насильникам несовершеннолетней девушки

10.03.2022, 16:05 13011
В Петропавловске вынесли приговор пяти насильникам несовершеннолетней девушки
Фото: pexels.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 МАРТА - Специализированный межрайонный уголовный суд Северо-Казахстанской области сегодня вынес приговор пяти подозреваемым по делу об изнасиловании 17-летней девушки на одной из баз отдыха под Петропавловском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Прокурор ходатайствовал назначить Р., С. и Б. наказание в виде 16 лет лишения свободы, в отношении М. и И. - в виде 10 лет лишения свободы. Законный представитель несовершеннолетней поддержал позицию прокурора. Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать, несмотря на то что вина была установлена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами опознания, заключениями экспертиз и другими доказательствами", - сообщает Петропавловск.news

 
Приговор пока не вступил в законную силу.
 
Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что четверо насильников находились в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающее обстоятельство установлено только в отношении И. и М., они являются несовершеннолетними. 
 
Троим насильникам по совокупности уголовных правонарушений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. 
 
Несовершеннолетним подсудимым назначен максимально возможный срок лишения свободы - 10 лет. 
 
С подсудимых также взыскан материальный ущерб в 10 млн тенге. 

Напомним, насильников задержали в июне прошлого года. На момент совершения преступления им было от 17 до 20 лет. 
 

Житель Алматинской области избил жену до смерти

10.03.2022, 15:28 13771
Житель Алматинской области избил жену до смерти
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Алматинской области, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, 34-летний уроженец Алматы, вернувшись из командировки, выяснил у своих детей, что пострадавшая регулярно употребляла спиртные напитки и изменяла подозреваемому с незнакомым мужчиной, информирует inalmaty.kz.
 

На почве ревности он приехал домой и нанес различные телесные повреждения супруге, от которых она скончалась в больнице Илийского района",- сообщил следователь СО Талгарского РУП старший лейтенант полиции Алишер Ерланов.

 
По данному факту ведется расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его водворили в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

Дело алматинского стрелка передали в суд

10.03.2022, 13:28 15196
Дело алматинского стрелка передали в суд
Фото: pexels
АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Уголовное дело в отношении Игоря Дужнова, устроившего стрельбу в микрорайоне Акбулак в Алматы осенью прошлого года, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, 20 сентября 2021 года в 17.00 в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель расстрелял пятерых человек. В числе погибших оказался новый владелец оспариваемого имущества.
 
Позже стали известны подробности произошедшего: свои версии озвучили правоохранительные органы, семья стрелка, а также банк, который реализовал с торгов дом - предмет спора.
 
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. В Сети все чаще стали появляться сообщения о подозрительных схемах продажи залогового имущества банками. Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков.
 
Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.
 
Банки Алматы приостановили выселение социально уязвимых граждан из жилья за долги по ипотеке. Банки подписали меморандум о защите прав заемщиков.
 

КНБ РК проинформировал о ходе расследования по делу Масимова

10.03.2022, 12:45 16086
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Комитетом национальной безопасности РК продолжается расследование уголовного дела по подозрению бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов", - сообщили в пресс-службе КНБ.

 
В частности, по данным комитета, "ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов".
 
По данным КНБ, обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.
 

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое", - проинформировали в КНБ.

 
Кроме этого, сообщается, что были изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.
 

Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы $5,1 млн", - говорится в сообщении.

 
В КНБ отметили, что "одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках".
 
По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что под стражу взяты бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти.
 

В Костанае выявлена финансовая пирамида

10.03.2022, 09:04 18671
В Костанае выявлена финансовая пирамида
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 10 МАРТА - В Костанае выявлена финансовая пирамида, осуществлявшая деятельность под видом производственного кооператива GАР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

 
Отмечается, что в офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
 

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в АФМ РК.

 
 

Житель Семея подделал удостоверение участкового инспектора

09.03.2022, 20:36 24956
СЕМЕЙ. 9 МАРТА - Полицейские задержали 21-летнего жителя Семея, у которого обнаружили поддельное служебное удостоверение участкового инспектора полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозреваемый нашел образец служебного удостоверения полицейского и сделал себе такое же при помощи фотошопа, сообщает YK-news.kz.
 
21-летний житель города заявил, что удостоверение ему понадобилось, чтобы произвести впечатление на знакомых.
 
Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного кодекса "Подделка документов". Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.
 

В Жамбылской области задержаны подозреваемые в похищении оружия во время январских беспорядков

09.03.2022, 16:34 22896
В Жамбылской области задержаны подозреваемые в похищении оружия во время январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 9 МАРТА - В Жамбылской области задержаны подозреваемые в похищении оружия со склада департамента полиции Жамбылской области во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудниками отдела полиции Сарысуского района Жамбылской области совместно с сотрудниками межведомственной следственно-оперативной группы в ходе проведения специальных оперативно-разыскных мероприятий задержан житель города Жанатаса. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъято три единицы автоматов, 121 единица боеприпасов и один противогаз, сообщает Polisia.kz
 

В ходе следствия установлено, что указанное огнестрельное оружие и боеприпасы во время массовых беспорядков были похищены со склада департамента полиции Жамбылской области. Также выяснилось, что к данному преступлению причастны еще два лица", - отметили в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК в отношении одного подозреваемого судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, двух подозреваемых - содержания под стражей.


 

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