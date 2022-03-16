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Пограничники предотвратили ущерб государству в размере более 604 млн тенге

15.03.2022, 20:06 12276
Фото: пресс-служба КНБ РК
АКТАУ. 15 МАРТА - Пограничники департамента ПС КНБ по Мангистауской области продолжают работу по охране биоресурсов в акватории казахстанской части Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года моряками задержаны за нарушение пограничного режима - 11, за нарушение территориальных вод и внутренних вод - 7 граждан РК. На всех правонарушителей наложены штрафы на общую сумму 407 665 тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Кроме этого, обнаружено и изъято сетей - 79500 м, калад - 560 м, снастей - 890 м, выпущено в среду естественного обитания рыбы осетровых пород - 499 (2127 кг), частиковых пород - 1814 (662 кг), тюленей - 99 экземпляров.
 
В результате предотвращен ущерб государству в размере 604 087 740 тенге.
 
Пограничная служба КНБ напоминает, что в Казахстане установлен запрет на вылов осетровых пород и данное нарушение преследуется законом.
 

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Брошенный на улице новорожденный: на мать завели уголовное дело в Шымкенте

16.03.2022, 10:28 1476
Брошенный на улице новорожденный: на мать завели уголовное дело в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 16 МАРТА - На 27-летнюю женщину, которая бросила своего новорожденного ребенка на улице Шымкента, завели уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мать, оставившую сына на детской площадке, нашли. Женщине 27 лет, на нее завели уголовное дело, информирует региональное издание Otyrar.kz.
 
По информации издания, четыре дня новорожденный находился в детской клинической больнице из-за переохлаждения организма. 
 

14 марта в 10.30 из детской городской больницы поступил ребенок мужского пола весом 3200, рост 50 сантиметров. Состояние малыша удовлетворительное. Ребенка сопроводили педиатр и медсестра. Он помещен в изолятор для динамического наблюдения. В городской клинической больнице ребенку провели лабораторные и клинические обследования, УЗИ головного мозга. Результаты анализов в пределе возрастной нормы. В Доме малютки обеспечен температурный режим. Назначена адаптированная молочная смесь. Ребенок активный, ест каждые три часа", - рассказала врач дома малютки Гульмира Мирюсупова.


Напомним, новорожденный младенец был найден на детской площадке в Шымкенте 10 марта.
 

В Акмолинской области молодого закладчика наркотиков приговорили к 10,5 годам лишения свободы

16.03.2022, 09:59 2081
В Акмолинской области молодого закладчика наркотиков приговорили к 10,5 годам лишения свободы
Фото: pexels
КОКШЕТАУ. 16 МАРТА - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Нур-Султана, у которого было изъято более 191 грамма психотропного вещества. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, отказался от дачи показаний, а также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования, аргументируя, что давал показания под давлением сотрудников полиции. Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими Акмолинской области", - сообщили в управлении по противодействию преступности департамента полиции Акмолинской области. 

 
При определении вида и размера наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетнего ребенка.
 

В конце февраля текущего года приговор вступил в законную силу. Всего за прошлый год и истекший период текущего года в суд было направлено 12 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ, по шести делам уже вынесены приговоры, где каждый из осужденных получил более десяти лет лишения свободы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, полковник полиции Мейрам Жапбасов.

 

Мошенники обещали бизнесмену за 1,5 млн долларов устроить его в госструктуру

15.03.2022, 20:28 11216
Фото: пресс-служба КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Комитетом национальной безопасности совместно с департаментами полиции Нур-Султана, КНБ по Актюбинской и Карагандинской областям задержана группа лиц, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представляясь сотрудниками государственных органов и прикрываясь протекцией высокопоставленных должностных лиц, злоумышленники предлагали предпринимателю за сумму в 1,5 млн долларов решить вопрос о назначении его на руководящую должность в одной из госструктур, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Мошенники использовали арендованные автомашины "премиум-класса" и проводили встречи в элитных заведениях столицы в сопровождении нанятой охраны. 
 
4 марта в Нур-Султане задержаны трое участников группировки при передаче части суммы в размере 30 млн тенге и двое других - в Актобе и Балхаше.
 
Проводится досудебное расследование.
 

В Талгаре за вандализм на кладбище задержан сельчанин

15.03.2022, 15:38 16886
В Талгаре за вандализм на кладбище задержан сельчанин
Фото: Polisia_kz
ТАЛГАР. 15 МАРТА - В Талгаре по подозрению в повреждении памятника на кладбище задержан 38-летнетний сельчанин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 марта в социальных сетях появился пост о повреждении памятника на одном из христианских кладбищ в Талгаре. При выезде на место происшествия было установлено, что неизвестные разломали надгробную плиту, установленную над одним из захоронений", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту возбуждено уголовное расследование по статье 314 УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). 
 

Оперативники уголовного розыска провели объемную работу, организовав спецмероприятия, в ходе которых установили 38-летнего жителя села Талдыбулак, обоснованно подозреваемого в совершении этого уголовного правонарушения. Мужчина был доставлен в районную полицию. В своих показаниях он признался, что, действительно, в первых числах марта повредил памятник, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить причину, побудившую его на подобный поступок, задержанный не смог, - сообщили в полиции Талгарского района. 

 
Уголовное дело находится в производстве Талгарской районной полиции. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области вандал разгромил кладбище.
 

Разыскиваемый более 25 лет за убийство россиянин задержан в Нур-Султане

15.03.2022, 13:31 18716
Разыскиваемый более 25 лет за убийство россиянин задержан в Нур-Султане
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В ходе проведения операции "Розыск" в столице задержали гражданина Российской Федерации, обвиняемого в убийстве двух граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Установлено, 51-летний обвиняемый в августе 1997 года в Ростовской области Российской Федерации со своим подельником совершил убийство двух граждан. Преступление было совершено из корыстных побуждений, с целью завладения автомашиной", - информирует пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

 
В настоящее время обвиняемый водворен в следственный изолятор, решается вопрос об экстрадиции.
 
Отметим, что в период с 9 по 18 марта 2022 года в Нур-Султане проводится широкомасштабная операция "Розыск". С начала операции на территории города Нур-Султана было установлено и задержано 20 уголовных преступников, а также найдено шесть без вести пропавших граждан.
 

В Жамбылской области из незаконного оборота изъято 10 единиц оружия

15.03.2022, 12:22 20106
ТАРАЗ. 15 МАРТА - С 7 по 12 марта текущего года на территории Жамбылской области обнаружено и изъято 10 единиц оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ДП Жамбылской области рассказали, что среди изъятого оружия были четыре автомата Калашникова, два пистолета Макарова, три единицы охотничьего оружия, одно нарезное ружье и более 400 патронов различного калибра.
 
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется. Если вы владеете информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим позвонить на пульт "102", - добавили в полиции.

 

За разжигание национальной розни в соцсетях два казахстанца получили тюремные сроки

15.03.2022, 12:01 20606
За разжигание национальной розни в соцсетях два казахстанца получили тюремные сроки
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 15 МАРТА - За посты в социальной сети Facebook осудили двух казахстанцев, сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по обвинению в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, социальной розни, а также на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, а также пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной и расовой принадлежности, с использованием сетей телекоммуникации, группой лиц, неоднократно (статья 174, часть 2 УК), а также пропаганде к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, с использованием сетей коммуникации, группой лиц (статья 179, часть 2 УК), по которой суду предан также Н.", - сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда.

 
Установлено, что подсудимые, начиная с 2018 года, публиковали на своих страницах в соцсети посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности. 
 
Вместе с этим подсудимые призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности.
 

Кроме того, подсудимый Б. в социальной сети Facebook, представив себя национал-патриотом, призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами РК. Подсудимый Н. допустил аналогичные публикации в Facebook, предлагая радикальные меры по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении ведомства.

 
Отмечается, что подсудимые вину не признали, но и не отрицали принадлежность им данных постов. Вина подсудимых доказана их публикациями, заключениями экспертиз, а также показаниями экспертов и потерпевших.
 
Прокурор просил суд признать подсудимых виновными и назначить пять лет лишения свободы каждому.
 

Суд признал виновными подсудимого Б. по статьям 174, часть 2; 179, часть 2 УК и Н. по статье 174, часть 2 УК и назначил каждому из них наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в Алмалинском районном суде.

 
Отмечается, что одному из осужденных назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественно-политической деятельностью с использованием средств массовой информации и телекоммуникационных сетей сроком на три года.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 

Кайрат Сатыбалдыулы арестован на 2 месяца

15.03.2022, 09:51 21771
Кайрат Сатыбалдыулы арестован на 2 месяца
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Специализированный суд Нур-Султана санкционировал арест Кайрата Сатыбалдыулы на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", - сообщает пресс-служба суда.


Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

13 марта стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы задержан по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Кайрат Сатыбалдыулы в 2018 году входил в рейтинг Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов и 50 богатейших бизнесменов. По информации СМИ, бизнесмен владеет долей акций в АО "Казахтелеком". В разные годы был первым вице-президентом АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", секретарем партии "Нур Отан". Также служил на офицерских должностях в Комитете национальной безопасности РК.
 

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