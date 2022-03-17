В Акмолинской области молодого закладчика наркотиков приговорили к 10,5 годам лишения свободы

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На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, отказался от дачи показаний, а также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования, аргументируя, что давал показания под давлением сотрудников полиции. Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими Акмолинской области", - сообщили в управлении по противодействию преступности департамента полиции Акмолинской области.
При определении вида и размера наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетнего ребенка.
В конце февраля текущего года приговор вступил в законную силу. Всего за прошлый год и истекший период текущего года в суд было направлено 12 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ, по шести делам уже вынесены приговоры, где каждый из осужденных получил более десяти лет лишения свободы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, полковник полиции Мейрам Жапбасов.