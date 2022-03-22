Стрельба в Атырау: полицейские обнаружили оружие

АТЫРАУ. 21 МАРТА - В Атырау в соседнем от места стрельбы микрорайоне полицейские обнаружили два пистолета, которые были закопаны в земле. Оружие направлено на экспертизу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22.00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненом, который получил ранение в голову и находится в коме. Позже стало известно, что полицейские обнаружили тело еще одного мужчины. По подозрению в убийстве был задержан житель Мангистауской области.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области 21 марта сообщили, что при задержании орудие преступления у подозреваемого обнаружено не было, сообщает портал "Мой Город".
19 марта атырауские полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета, закопанные в земле в соседнем микрорайоне от места совершения преступления", - говорится в сообщении.