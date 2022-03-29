В Таразе несовершеннолетние ограбили аптеку

ТАРАЗ. 28 МАРТА - 25 марта примерно в 22.30 в аптеку, расположенную в одном из микрорайонов города, ворвались двое неизвестных в медицинских масках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили витрину перед фармацевтами и завладели 37 000 тенге. После этого скрылись с места преступления, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192, часть 3, пункт 4, УК РК (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в производственное помещение).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские установили и задержали двоих подозреваемых - 17-летних жителей областного центра.

Подозреваемые полностью признали свою вину и были водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.