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В Таразе несовершеннолетние ограбили аптеку

28.03.2022, 19:21 11906
ТАРАЗ. 28 МАРТА - 25 марта примерно в 22.30 в аптеку, расположенную в одном из микрорайонов города, ворвались двое неизвестных в медицинских масках, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили витрину перед фармацевтами и завладели 37 000 тенге. После этого скрылись с места преступления, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 192, часть 3, пункт 4, УК РК (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в производственное помещение).
 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские установили и задержали двоих подозреваемых - 17-летних жителей областного центра.
 
Подозреваемые полностью признали свою вину и были водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
 
 

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На юге Казахстана провели спецоперацию по задержанию участников ОПГ "Айшуак-Жантугел"

29.03.2022, 09:19 1366
На юге Казахстана провели спецоперацию по задержанию участников ОПГ "Айшуак-Жантугел"
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 МАРТА - 26 марта Министерством внутренних дел Республики Казахстан во взаимодействии с КНБ и ГП, а также с привлечением подразделения специального назначения в ходе проведения специальной операции в городе Алматы и Алматинской области задержаны ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности участники так называемой организованной преступной группы "Айшуак-Жантугел", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято 2 автомата Калашникова, 5 обрезов охотничьих ружей, 2 боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, 2 бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также денежные средства в сумме 5,7 тысячи долларов США и 107 тысяч тенге", - сообщили в МВД РК

 
В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных лиц к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенным в период массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года. 
 
Кроме того, продолжается работа по установлению и задержанию других участников организованной преступной группы. В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование.

 

Житель Атырау незаконно перевозил 100 кг осетра

28.03.2022, 20:39 10911
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 28 МАРТА - Сотрудники Исатайского районного отдела полиции провели проверку на трассе Атырау - Астрахань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб из грузового автомобиля Datsun, сообщает Polisia.kz
 

Начато досудебное расследование по пункту 5 части 2  статьи 339 УК РК в отношении 43-летнего водителя автомобиля, незаконно перевозившего виды осетровых рыб. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", - сказал начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

 

У 62-летнего алматинца изъяли крупную партию гашиша

28.03.2022, 17:42 12916
У 62-летнего алматинца изъяли крупную партию гашиша
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - О преступной деятельности жителя Наурызбайского района Алматы стало известно из оперативных источников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержан 62-летний гражданин А. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъяты несколько полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Также в доме был обнаружен газовый пистолет, сообщает Polisia.kz.
 
Согласно экспертизе, вещество является наркотическим средством "гашиш". Фигурант признался в сбыте наркотиков. По его словам, один сверток с зельем на "его рынке" стоит три тысячи тенге. Кроме того, задержанный заверил, что эту партию наркотиков он приобрел у неизвестного человека за 330 тысяч тенге. 
 
По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Оперативникам предстоит выяснить и ликвидировать канал поставки наркотиков в мегаполис.
 
С января по март текущего года органами полиции из преступного оборота изъято 40 килограммов синтетических наркотиков. 
 
В Казахстане смягчат наказание за употребление наркотиков не по медицинским показаниям.
 

Житель Алматы ограбил 8-летнюю девочку

28.03.2022, 16:59 13491
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - В Алматы задержан подозреваемый в ограблении 8-летней девочки, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным полиции, в одной из аптек города неизвестный снял сережки с ушей девочки. Мама ребенка обратилась в полицию.
 
Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка. 
 

В первую очередь, по приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города, гражданин К., 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим, ранее совершенным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 191, часть 1, УК РК", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

 

Изъято 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

28.03.2022, 16:18 14196
Изъято 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Начальник следственного департамента МВД Республики Казахстан Санжар Адилов рассказал об изъятии похищенного оружия в ходе январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его информации, на сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1358 единиц и 22 479 боеприпасов, сообщает Polisia.kz
 
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 120 единиц оружия (на условиях освобождения от уголовной ответственности). 

Адилов отметил, что сотрудниками полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия.
 
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков было похищено более 3 тысяч единиц оружия.
 

В Павлодаре осудили угонявших иномарки членов ОПГ

28.03.2022, 14:02 15586
ПАВЛОДАР. 28 МАРТА - Четырех членов организованной преступной группировки, похищавших дорогие автомобили, осудили в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преступники угоняли автомобили в двух регионах в течение пяти лет, сообщает Pavlodarnews.kz

В период с 2015 по 2019 год, будучи участниками организованной преступной группы, они совершили ряд хищений автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis на территории Карагандинской и Павлодарской областей. Затем подделывали идентификационные номера и сбывали транспортные средства с заведомо поддельными номерами", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Павлодара.

 
Прокурор просил лишить их свободы на 3-9 лет, потерпевшие также настаивали на заключении, пишет сайт. 
 
По решению суда создателя преступной группы приговорили к 8 годам заключения. У второго обвиняемого был рецидив преступлений, поэтому его лишили свободы на 8 лет и 1 месяц. Третьему участнику ОПГ назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Еще одного подсудимого, который не признавал вину, но возместил ущерб по одному эпизоду, приговорили к 3 годам заключения.
 

Наказание за немедицинское употребление наркотиков планируют смягчить в Казахстане

28.03.2022, 13:31 16141
Наказание за немедицинское употребление наркотиков планируют смягчить в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане смягчат наказание за употребление наркотиков не по медицинским показаниям, сообщил на брифинге Министерства внутренних дел начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разработаны два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков, то есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной ответственности, а к административной", - заявил глава управления.

 
По словам Амирханова, законом снижены криминальные размеры наиболее опасных веществ: мефедрона, пировалерона, синтетических каннабиноидов с 50 граммов до 1 грамма. Усилена ответственность за их хранение без цели сбыта. Он также добавил, что будет усилена ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.
 
По его словам, только за текущий квартал 2022 года ограничен оборот 830 тонн прекурсоров, которые могли быть использованы в производстве наркотиков.
 

В соответствии с поручением правительства реализуется ряд антинаркотических мероприятий. Разработана дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространение, производство внутри страны, лечение и реабилитация наркозависимых", - рассказал Амирханов.

 
Также в республике проводится работа по материально-техническому оснащению органов внутренних дел, органов здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.
 

С начала года полицейские изъяли из оборота 40 килограммов синтетических наркотиков

28.03.2022, 11:30 16741
С начала года полицейские изъяли из оборота 40 килограммов синтетических наркотиков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - С января по март текущего года органами полиции из преступного оборота изъято 40 килограммов синтетических наркотиков. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы департамента по противодействию наркопреступности, за два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 хранения в особо крупном размере. 
 

Ликвидировано 7 нарколабораторий. За январь и февраль текущего года наркополицейскими изъято 422 килограмма наркотиков, в том числе 196 килограммов гашиша, 213 килограммов марихуаны и свыше 6 килограммов синтетики. А если взять по сегодняшний день, то почти 40 килограммов синтетики нами изъято", - проинформировал спикер.

 
Амирханов также отметил, что с начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в МИОР 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 телеграмм-каналов, причастных к распространению наркотиков через интернет. 
 
В Нур-Султане задержаны девушки, наладившие производство и оптовый сбыт синтетических наркотиков.
 

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