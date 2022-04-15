Стала известна возможная причина конфликта с тройным убийством в Атырау

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Подозреваемый в стрельбе житель Мангистауской области проживал в Атырау в микрорайоне Нурсая с октября прошлого года вместе с 32-летней женщиной.
На допросе она выступала в качестве свидетеля. По ее словам, днем 15 марта она пришла вместе со своим сожителем в полицейский пункт, где им повстречался ее бывший муж с родственниками. Оказалось, что бывший муж написал в полицию заявление об избиении его сына - четвероклассника - сожителем его бывшей супруги", - сообщает региональное издание lada.kz со ссылкой на azh.kz.
По данным издания, "родственники бывшего мужа предложили мужчине встретиться вечером для разрешения конфликта. Вечером он позвонил сожительнице и сказал, что едет на эту встречу с пистолетом. После этого на связь он больше не выходил".
Напомним, что в Атырау 15 марта около 22.10 на конечной остановке "Авангард" произошла стрельба, погибли три человека.