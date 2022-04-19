Двое жителей Актюбинской области нанесли ущерб природе в размере 519 846 тенге

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КОСТАНАЙ. 19 АПРЕЛЯ - В городе Житикара Костанайской области задержан лжетеррорист, рассылавший письма о минировании торговых центров и аэропортов в Нур-Султане и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан гражданин РК Т. 1986 г.р., житель г. Житикара Костанайской области, работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города", - сообщили в антитеррористическом центре РК.

По данным ведомства, используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов Нур-Султана и Алматы.

Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений, взят под стражу.

Лжетеррористу грозит наказание по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.