Двое жителей Актюбинской области нанесли ущерб природе в размере 519 846 тенге

АКТОБЕ. 18 АПРЕЛЯ - В Иргизском районе Актюбинской области задержаны двое жителей, занимавшихся незаконным рыболовством в период запрета на лов рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отношении двоих граждан, причинивших ущерб природе на сумму более полумиллиона тенге, возбуждено уголовное дело, сообщает Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК.
Браконьеров выявили инспекторы рыбоохраны в ходе проведения совместных мероприятий с правоохранительными органами в рамках рыбоохранной акции "Нерест-2022".
У нарушителей изъяты рыба (сазан, щука, окунь) общим весом 44 килограмма, сети из полиамидной мононити - 10 штук и одна надувная резиновая лодка.
Причинен ущерб природе в размере 519 846 тенге.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Иргизский районный отдел полиции проводит досудебное расследование по пункту 6 части 3 статьи 335 УК РК.
Стоит отметить, что на участке реки Торгай в Иргизском районе Актюбинской области в период нереста запрещен лов рыбы. Также этот участок относится к особо охраняемой природной территории.