Угрозами поджога группа вымогателей вынуждала бизнесмена платить им деньги в Актюбинской области

АКТОБЕ. 20 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области задержана группа вымогателей, которая угрозами поджога требовала от бизнесмена платить им деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

48-летний предприниматель обратился 12 апреля в дежурную часть департамента полиции Актюбинской области с заявлением о том, что неизвестные лица путем угрозы поджога его продуктового магазина вымогают у него деньги. По словам потерпевшего, подозреваемые требовали ежемесячно выплачивать им по 400 тысяч тенге.

При передаче денежных средств в сумме 100 тысяч тенге полиция задержала с поличным четверых подозреваемых. Ими оказались жители Актюбинской области.





Задержанные дали признательные показания, денежные средства изъяты, информирует Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Вымогательство". Двое подозреваемых водворены в ИВС города Актобе. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.