Прокуратура Алматы: Кайрат Кудайберген призвал объединиться вокруг Дикого Армана и выдвинуть требования власти

Фото: instagram/kudaibergen_kairat
21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан Кудайберген Кайрат, 1983 года рождения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Задержанный водворен в ИВС департамента полиции Алматы.
Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", - говорится в сообщении ведомства.
Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном - Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев", - добавили в прокуратуре.