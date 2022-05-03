Сверток с наркотиками нашел в канализационном люке житель Нур-Султана

Фото: ДП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Житель Нур-Султана обнаружил в канализационном люке жилого комплекса сверток с наркотиками. О своей находке мужчина сразу же сообщил в полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сверток с наркотиками был спрятан в канализационном люке на улице Е-15 в жилом комплексе Mercury Life. Председатель ОСИ в ходе обхода территории дома обнаружил полиэтиленовый сверток, обмотанный лентой, с порошкообразным веществом белого цвета. Прибывшими сотрудниками полиции вещество изъято", - сообщили в ДП Нур-Султана.
По факту проводится досудебное расследование. В настоящее время назначена экспертиза. Сотрудниками полиции выясняется, каким образом запрещенное вещество оказалось на территории жилого комплекса.
За проявленную бдительность председателя ОСИ Mercury Life Рустема Айтхожина наградили грамотой.