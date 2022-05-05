В Туркестанской области многодетного отца подозревают в убийстве жены

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ТУРКЕСТАН. 4 МАЯ - Жителя Туркестанской области подозревают в жестоком убийстве жены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Семейная ссора обернулась трагедией. Мужчина на глазах детей избил супругу, от полученных травм многодетная мать скончалась на месте, сообщает OTYRAR

Инцидент произошел 29 апреля поздней ночью. В полицию заявила несовершеннолетняя дочь погибшей.

Данный факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 99, часть 1, УК РК "Убийство". Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы. Подозреваемый признался в содеянном. Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый - житель Ордабасинского района, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял. Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало.

Представители акимата и руководство отдела полиции встретились с родственниками и провели разъяснительную беседу. Родители обоих супругов заверили, что возьмут четырех несовершеннолетних детей под свою защиту. Также детям оказана психологическая помощь.