В Туркестанской области многодетного отца подозревают в убийстве жены

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Семейная ссора обернулась трагедией. Мужчина на глазах детей избил супругу, от полученных травм многодетная мать скончалась на месте, сообщает OTYRAR.
Инцидент произошел 29 апреля поздней ночью. В полицию заявила несовершеннолетняя дочь погибшей.
Данный факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 99, часть 1, УК РК "Убийство". Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы. Подозреваемый признался в содеянном. Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый - житель Ордабасинского района, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял. Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало.
Представители акимата и руководство отдела полиции встретились с родственниками и провели разъяснительную беседу. Родители обоих супругов заверили, что возьмут четырех несовершеннолетних детей под свою защиту. Также детям оказана психологическая помощь.