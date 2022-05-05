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В Туркестанской области многодетного отца подозревают в убийстве жены

04.05.2022, 09:30 19586
В Туркестанской области многодетного отца подозревают в убийстве жены
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 4 МАЯ - Жителя Туркестанской области подозревают в жестоком убийстве жены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Семейная ссора обернулась трагедией. Мужчина на глазах детей избил супругу, от полученных травм многодетная мать скончалась на месте, сообщает OTYRAR.
 
Инцидент произошел 29 апреля поздней ночью. В полицию заявила несовершеннолетняя дочь погибшей.
 

Данный факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 99, часть 1, УК РК "Убийство". Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы. Подозреваемый признался в содеянном. Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.

 
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый - житель Ордабасинского района, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял. Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало.
 
Представители акимата и руководство отдела полиции встретились с родственниками и провели разъяснительную беседу. Родители обоих супругов заверили, что возьмут четырех несовершеннолетних детей под свою защиту. Также детям оказана психологическая помощь.
 

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Избившего пенсионера полицейского уволили в Шымкенте

05.05.2022, 16:32 3881
Избившего пенсионера полицейского уволили в Шымкенте
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - Сотрудник полиции Шымкента, избивший 62-летнего пенсионера и его жену, уволен из органов внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в департаменте полиции, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП был составлен протокол. Материалы по делу направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
 

По постановлению суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон. Управлением собственной безопасности проведена служебная проверка. В результате решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел", - сообщили в департаменте. 

 
Ранее телеканал Otyrar сообщал, что в феврале сотрудник полиции жестоко избил пожилого соседа в его собственной квартире, а также поднял руку на его жену. Пенсионер попал в больницу с многочисленными травмами. 
 
После инцидента пострадавшие написали заявление в полицию. Однако, по словам пострадавшего, правоохранители надавили на него, и пенсионер написал отказную. На призыв помочь пострадавшей семье откликнулся адвокат Магомед Ханаев. Он обратился в прокуратуру с просьбой вернуть дело на доследование.
 

Разыскиваемого полицией России преступника задержали в Казахстане

05.05.2022, 13:58 6696
Разыскиваемого полицией России преступника задержали в Казахстане
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - По сведениям управления полиции Алмалинского района Алматы, 25-летний гражданин Российской Федерации, находящийся в розыске, скрывался в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, подозреваемый задержан в одной из квартир города Шымкента. 
 

Полицейские из соседнего государства разыскивали фигуранта за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, даже не зная о том, что в это время полицейские Алматы его ищут за совершение ряда мошеннических действий. По нашим данным, гражданин Е. разместил объявление на сайте о сдаче квартир по низкой цене. При этом сам он снимал эти квартиры на сутки, далее пересдавал их на длительный срок. Путем обмана и злоупотребления доверием, рассылая фиктивные договоры, мужчина требовал стопроцентную предоплату, а после отключал сотовый телефон. Для этого у него было несколько абонентских номеров, которые были изъяты в ходе обыска", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник Есен Искаков.

 
По его словам, установлены банковские реквизиты, куда совершались переводы. Сейчас уже доказано 16 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК.
 
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Оперативники убеждены, что обманутых людей может быть намного больше.
 

В Алматы установлены факты искусственного завышения цены на автогаз

05.05.2022, 12:30 7976
В Алматы установлены факты искусственного завышения цены на автогаз
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Прокуратура Алматы выявила факт искусственного завышения цены на автогаз ТОО "Petrosun", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокуратурой города Алматы проведена проверка деятельности компании Petrosun, которая занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в Южном регионе (доля рынка 76,9%).
 

Установлены факты злоупотребления таким положением и искусственного завышения максимального уровня цены на автогаз", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
В результате стоимость топлива за указанный период повышалась до 323,8% за тонну товара.
 
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК (Злоупотребление монополистической деятельностью).
 

В рамках досудебного расследования добровольно возмещено 2,2 млрд тенге в бюджет государства. Досудебное расследование продолжается, иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в настоящее время не подлежат разглашению", - добавили в прокуратуре.

 

В Актобе школьницу подозревают в убийстве матери

05.05.2022, 12:04 8636
АКТОБЕ. 5 МАЯ - В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозреваемые в убийстве 19-летний парень и 16-летняя школьница помещены в СИЗО, информирует портал "Мой город".
 
По информации издания, их подозревают в убийстве матери девочки. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство), ведется следствие. 
 
Иные подробности в полиции комментировать не стали, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
 

В Алматы председатель КСК подозревается в хищении 70 миллионов тенге

05.05.2022, 11:03 9126
В Алматы председатель КСК подозревается в хищении 70 миллионов тенге
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Департаментом экономических расследований по Алматы ведется досудебное расследование в отношении председателя одного из КСК ЖК "Премьера", расположенного на территории Наурызбайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в прокуратуре Наурызбайского района Алматы, основанием для начала досудебного расследования послужили обращения граждан.
 

По результатам экспертиз установлена недостача свыше 70 млн тенге, оплаченных жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступивших коммунальным службам города", - говорится в сообщении ведомства.

 
Бывший глава КСК признан подозреваемым по статье 189 УК РК (Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).
 
Подозреваемый с санкции суда был взят под стражу.
 

В настоящее время расследование продолжается. По мере завершения следствия уголовное дело для рассмотрения и вынесения окончательного вердикта будет направлено в суд. Несмотря на имеющиеся задолженности перед коммунальными службами, принятыми мерами прокуратуры не допущено отключение данного ЖК от электротеплоснабжения", - добавили в прокуратуре.

 

В ЗКО бухгалтер отдела образования похитила 31 млн тенге

05.05.2022, 10:28 9916
УРАЛЬСК. 5 МАЯ - В Западно-Казахстанской области бюджет Сырымского районного отдела образования казначей расхищала в течение продолжительного времени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Размер ущерба в ходе расследования уголовного дела оценили в 31 млн тенге. Вина подсудимой была полностью доказана. 
 

Она полностью возместила причиненный государству ущерб и просила суд не лишать ее свободы, при этом прокурор запросил для нее 8 лет лишения свободы. В итоге, женщину приговорили к семи годам лишения свободы", - говорится в материале телеканала "Хабар 24".

 
По словам пресс-секретаря областного суда Нургуль Канатбаевой, женщина совершила преступление, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 189 УК, то есть с признаками хищения.
 

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без конфискации имущества. В связи с наличием двух несовершеннолетних детей срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу", - сказала Нургуль Канатбаева.

 
Также она лишена права работать в государственных и квазигосударственных организациях. Отбывать наказание в исправительном учреждении она будет при достижении возраста младшего ребенка 14 лет.
 

Житель Талдыкоргана сбил внедорожником и жестоко избил работника фермы

04.05.2022, 19:40 19161
Житель Талдыкоргана сбил внедорожником и жестоко избил работника фермы
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАЯ - Полицейские задержали 43-летнего талдыкорганца, подозреваемого в жестоком избиении работника, присматривавшего за скотом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где 2 мая в больницу с тяжелыми травмами поступил 44-летний мужчина, сообщает Polisia.kz
 
Мужчина жил вместе с семьей на ферме и присматривал за скотом. Ссора возникла, когда на ферму из Талдыкоргана приехал глава крестьянского хозяйства. Между работником и его работодателем возникла ссора, переросшая вскоре в драку. В итоге скотник с женой и двумя несовершеннолетними детьми, собрав вещи, решил уйти.
 
Полицейские предварительно установили, что 43-летний подозреваемый начал преследовать работника на Lexus-470 и, сбив его, начал добивать деревянной палкой. Врачи диагностировали у потерпевшего осложненный гемопневмоторакс, переломы девяти ребер и лопатки, а также другие повреждения. Мужчина находится под наблюдением медиков в областной больнице. 
 

Подозреваемый взят под стражу. При задержании он согласно медосвидетельствованию находился в алкогольном опьянении легкой степени. Расследование по факту проводится по статье 106 УК РК, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в полиции Аксуского района.

 
Внедорожник подозреваемого помещен на спецстоянку. Назначены экспертизы.
 
 

Водку под видом лапши быстрого приготовления пытались нелегально ввезти в Казахстан

04.05.2022, 11:47 22946
ТАРАЗ. 4 МАЯ - Нелегальный алкоголь под видом лапши быстрого приготовления пытались завести в Казахстан через пограничный пост "Айша-биби", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Жамбылской области на пограничном посту "Айша-биби" задержаны два автотранспортных средства под управлением граждан Казахстана и Кыргызстана. 
 

Выявлен факт незаконного ввоза на территорию Республики Казахстан алкогольной продукции в количестве 25 920 бутылок водки Parlament и Antivirus. При этом данная партия алкогольной продукции перевозилась под видом лапши быстрого приготовления Big Bon", - рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.

 
Согласно результатам предварительного заключения общая стоимость задержанной партии алкогольной продукции составила 25 660 800 тенге.
 
По данному факту пресечения нелегального оборота алкогольной продукции ДЭР по Жамбылской области возбуждено уголовное дело.
 

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