Год лишения свободы получил телефонный террорист в Петропавловске

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - Жителю Петропавловска дали год лишения свободы за телефонный терроризм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 января, когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, нетрезвый житель Петропавловска пришел в одну из аптек областного центра и сообщил, что один из многоквартирных домов на улице Пушкина заминирован. Незамедлительно на место выехали все экстренные службы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по горячим следам", - сообщает Polisia.kz .

Полицейские завели уголовное дело. 3 мая Петропавловским городским судом в отношении мужчины вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В управлении по противодействию экстремизму ДП СКО напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.





Напомним, в конце марта в полицию Казахстана поступили десятки сообщений о минировании



