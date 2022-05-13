Полиция расследует изнасилование первоклассника в частной школе Алматы

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В управление полиции Наурызбайского района отец мальчика обратился с заявлением 21 апреля. В этот же день заявление гр. Г., 1968 г.р., зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121, часть 4, УК Республики Казахстан. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия.
Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы", - подчеркнул заместитель начальника департамента полиции.
Ранее правозащитница Дина Смаилова на своей странице в Facebook сообщила об изнасиловании первоклассника.
Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" - написала она.