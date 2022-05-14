На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге

Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 13 МАЯ - На таможенном посту "Алаколь" департамента государственных доходов по Алматинской области пресечен незаконный ввоз перчаток в объеме 22 483 кг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основанием для проведения таможенного досмотра послужило занижение таможенной стоимости товара, сообщает пресс-служба КГД.
При проведении таможенного досмотра специалисты таможенного поста "Алаколь" выявили нарушения таможенного законодательства РК.
Таможенная стоимость незаконно ввезенных товаров составляет порядка 43 млн тенге. В апреле материалы переданы в ДЭР Алматинской области для возбуждения уголовного дела.
С начала года по настоящее время департаментом направлены материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по 21 факту (по 13 грузополучателям, из них: 9 - резидентов, 4 - нерезидента), где таможенная стоимость превысила пороговый уровень (более 10 000 МРП).
Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 1 млрд 836 млн тенге, а вес незаявленных товаров составила 695 тонн.